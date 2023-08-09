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Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны

Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны Мятежники, захватившие власть в Нигере, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканской страны.
Другие страны
9 августа 2023 г. 18:59
Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны

Мятежники, захватившие власть в Нигере, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканской страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

По версии контролирующих власть в Нигере военных, французский военный самолет вылетел в 06:01 по местному времени из столицы Чада Нджамены и в 06:39 при вхождении в воздушное пространство Нигера прервал контакт с авиадиспетчерской службой. Как утверждается, самолет находился в воздушном пространстве африканской страны до 11:15 по местному времени.

Нигер закрыл воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции.

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Версия на азербайджанском языке Üsyançılar Fransanı Nigerin hava məkanını pozmaqda ittiham ediblər

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