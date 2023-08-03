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Мятежники в Нигере начали формировать госструктуры

Мятежники в Нигере начали формировать госструктуры Ученый Сумана Бубакар назначен новым главой администрации возглавляющего захвативших власть в Нигере мятежников генерала Абдурахамана Тчиани.
Другие страны
3 августа 2023 г. 14:04
Мятежники в Нигере начали формировать госструктуры

Ученый Сумана Бубакар назначен новым главой администрации возглавляющего захвативших власть в Нигере мятежников генерала Абдурахамана Тчиани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного декрета принявшего на себя власть главы Национального совета спасения родины.

"Профессор Сумана Бубакар, ученый-исследователь, назначается министром - руководителем администрации председателя Национального совета спасения родины", - говорится в указе.

Как сообщает агентство ANP, таким образом руководство мятежников начинает формировать органы управления страной. Группой одновременно опубликованных декретов также назначаются генеральный секретарь правительства в ранге министра (пост занял Махамане Руфаи Лауали) и губернаторы всех восьми провинций Нигера.

Находящийся в Париже законный премьер-министр Ухумуду Махамаду заявил, что остается "главой правительства президента Мохамеда Базума". В то же время глава МИД в его кабинете Асуми Масуду, который также находится за пределами страны, провозгласил себя временным главой правительства. На сайте правительства Нигера руководителем структуры по-прежнему числится Махамаду.

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Версия на английском языке Rebels in Niger begin to form government structures

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