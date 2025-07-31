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Мьянма объявила о формировании нового союзного правительства

Мьянма объявила о формировании нового союзного правительства Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы в четверг сформировал новое союзное правительство и Комиссию нацбезопасности и мира.
Другие страны
31 июля 2025 г. 13:24
Мьянма объявила о формировании нового союзного правительства

Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы в четверг сформировал новое союзное правительство и Комиссию нацбезопасности и мира.

Как передает Report, об этом сообщил гостелеканал MRTV.

Союзное правительство возглавит Ньо Со в качестве премьер-министра, а Комиссию - старший генерал Мин Аун Хлайн.

Сообщается, что Совет также принял решение отменить приказ о передаче властных полномочий главнокомандующему вооруженными силами.

Официальный представитель Государственного административного совета Мьянмы Зо Мин Тун заявил, что Совет нацобороны и безопасности принял решение отменить чрезвычайное положение для проведения всеобщих выборов. Режим ЧС действовал с 2021 года.

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