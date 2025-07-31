Мьянма объявила о формировании нового союзного правительства

Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы в четверг сформировал новое союзное правительство и Комиссию нацбезопасности и мира.
Как передает Report, об этом сообщил гостелеканал MRTV.
Союзное правительство возглавит Ньо Со в качестве премьер-министра, а Комиссию - старший генерал Мин Аун Хлайн.
Сообщается, что Совет также принял решение отменить приказ о передаче властных полномочий главнокомандующему вооруженными силами.
Официальный представитель Государственного административного совета Мьянмы Зо Мин Тун заявил, что Совет нацобороны и безопасности принял решение отменить чрезвычайное положение для проведения всеобщих выборов. Режим ЧС действовал с 2021 года.