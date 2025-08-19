Зеленский: Мы уже работаем над конкретным содержанием гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с европейскими партнерми уже работает над конкретным содержанием гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с европейскими партнерами уже работает над конкретным содержанием гарантий безопасности.

Как сообщает Report об этом Зеленский написал в соцсети Х.

Президент Украины назвал переговоры, состоявшиеся накануне в Вашингтоне с участием президента США и европейских лидеров, важным шагом к прекращению войны и обеспечению безопасности государства.

“Мы уже работаем над конкретным содержанием гарантий безопасности. Сегодня продолжается координация на уровне лидеров, идут обсуждения и готовятся соответствующие форматы. Работа будет продолжена и завтра”, - отметил он.