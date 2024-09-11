МВФ выделит Украине $1,1 млрд

Представители Международного валютного фонда и власти Украины достигли соглашения о выделении ей транша на сумму $1,1 млрд из программы помощи в размере $15,6 млрд.

Представители Международного валютного фонда и власти Украины достигли соглашения о выделении ей транша на сумму $1,1 млрд из программы помощи в размере $15,6 млрд.

Как передает Report , соответствующее заявление опубликовано на сайте МВФ.

Согласно заявлению, решению организации выделить средства способствовало приведение украинскими властями экономики страны в соответствие всем выставленным программой на июнь количественным критериям эффективности.

Также причиной положительного решения МВФ стало достижение договоренностей с Киевом о корректировках политики и реформах, призванных поддерживать макроэкономическую стабильность Украины в условиях военного конфликта.