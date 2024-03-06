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МВФ выделит Египту финансирование на сумму $8 млрд

МВФ выделит Египту финансирование на сумму $8 млрд Египет и Международный валютный фонд (МВФ) подписали новое соглашение о сотрудничестве, согласно которому фонд выделит арабской республике финансирование на сумму $8 млрд.
Другие страны
6 марта 2024 г. 20:42
МВФ выделит Египту финансирование на сумму $8 млрд

Египет и Международный валютный фонд (МВФ) подписали новое соглашение о сотрудничестве, согласно которому фонд выделит арабской республике финансирование на сумму $8 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

"Египет и МВФ подписали новое соглашение, в соответствии с которым фонд выделит египетской стороне финансирование на общую сумму $8 млрд, а не $3 млрд, как это планировалось изначально", - приводит его слова информационный портал Al-Youm as-Sabia.

Мадбули добавил, что "после подписания соглашения с МВФ Египет планирует также подать заявку на кредитование в размере $1,2 млрд в Глобальный экологический фонд". Таким образом, если эта заявка будет одобрена, Каир получит более $9 млрд финансирования, которые он использует на развитие экономики страны. "Мы готовы работать над программой экономических реформ и стремимся добиться снижения инфляции, планируем создать новые рабочие места и привлечь в Египет иностранные инвестиции", - подчеркнул египетский премьер, добавив, что в новом финансовом году его страна стремится довести объем госинвестиций до 1 трлн египетских фунтов (примерно $20,22 млрд по текущему курсу).

Со своей стороны представители МВФ заявили, что горячо приветствуют программу экономических реформ, предложенную правительством Египта, а также решение ЦБ страны о повышении процентной ставки до 27,25%, поскольку эти меры "крайне важны для улучшения состояния египетской экономики". В МВФ также выразили уверенность в том, что подписанное 23 февраля между Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами соглашение о строительстве нового средиземноморского курорта Рас-эль-Хикма "поможет снизить финансовое давление на Египет" в ближайшее время.

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