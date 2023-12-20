МВФ выделил кредит Сомали в размере 100 млн долларов на три года

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новое трехлетнее соглашение в рамках расширенной кредитной линии для Сомали на сумму около $100 млн, $40 млн будут выплачены немедленно.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новое трехлетнее соглашение в рамках расширенной кредитной линии для Сомали на сумму около $100 млн, $40 млн будут выплачены немедленно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает сомалийский портал Shabelle Media.

Ранее МВФ совместно с финансовыми партнерами принял решение выделить $4,5 млрд на обслуживание внешнего долга Сомали.

Как отмечается, благодаря финансовой поддержке МВФ Сомали добилась значительного прогресса в укреплении ключевых экономических и финансовых институтов, а также в совершенствовании управления. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, Сомали сталкивается с серьезными проблемами, в том числе связанными с экономическими, социальными, климатическим рисками и рисками безопасности.

По данным издания, в 2022 году 54% населения Сомали жили менее чем на $2 в день. Наблюдающийся в настоящее время экономический рост недостаточен для сокращения уровня бедности, удовлетворения социальных потребностей и создания достаточного количества рабочих мест для молодежи. Сомали очень уязвима к климатическим потрясениям, которые наносят ущерб экономическому росту и препятствуют усилиям по сокращению бедности, отмечается в публикации.