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МВФ выделил Кении кредит на сумму более 940 млн долларов

МВФ выделил Кении кредит на сумму более 940 млн долларов Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что предоставил Кении кредит в размере более 941 млн долларов, из которых 624,5 млн долларов будут направлены стране немедленно.
Другие страны
18 января 2024 г. 17:54
МВФ выделил Кении кредит на сумму более 940 млн долларов

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что предоставил Кении кредит в размере более 941 млн долларов, из которых 624,5 млн долларов будут направлены стране немедленно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте организации.

Общая сумма выплат по различным кредитным линиям для Кении составляет около 2,6 млрд долларов.

Согласно прогнозу МВФ, ВВП Кении вырастет примерно на 5% в этом году. "Рост экономики Кении остается устойчивым перед лицом внешних и внутренних проблем", - заявила заместитель управляющего директора МВФ и исполняющая обязанности президента Антуанетта Сайе. По ее словам, транши МВФ позволяют руководству страны поддерживать стабильность на фоне внешних потрясений, а также продвигать курс реформ, направленных на развитие зеленой экономики. При этом инфляция остается высокой, на уровне 6,6% в декабре. По мнению МВФ, она может немного вырасти в первой половине 2024 года. Кенийский шиллинг также торгуется на историческом минимуме, около 160 за доллар.

По данным Национального казначейства Кении за январь, госдолг страны составляет 65,5 млрд долларов.

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