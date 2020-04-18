​МВФ выделит Кот-д'Ивуару финпомощь в борьбе с COVID-19

МВФ одобрил запрос Кот-д'Ивуара о предоставлении срочной финансовой помощи в размере 886,2 млн долларов США для борьбы с последствиями, вызванными пандемией COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

"Ожидается, что пандемия COVID-19 окажет существенное негативное воздействие на экономику Кот-д'Ивуара... Власти (республики) оперативно приняли строгие меры по сдерживанию (распространения коронавируса), которые тоже повлияют на экономическую активность", - указывается в документе.

В заявлении МВФ подчеркивается, что поддержка фонда, осуществляемая с помощью механизма ускоренного кредитования, поможет восполнить финансовую брешь и активизировать льготное финансирование.

Отмечается, что власти государства представили план на 1,5% от ВВП на 2020 год по восстановлению экономики, направленный на поддержку доходов наиболее уязвимых слоев населения.