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МВФ увеличил капитал своего фонда по борьбе с бедностью до $30 млрд

МВФ увеличил капитал своего фонда по борьбе с бедностью до $30 млрд Международный валютный фонд (МВФ) достиг цели по сбору средств для увеличения капитала своего Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (PRGT) на $3 млрд, до $30 млрд.
Другие страны
14 октября 2023 г. 19:08
МВФ увеличил капитал своего фонда по борьбе с бедностью до $30 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) достиг цели по сбору средств для увеличения капитала своего Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (PRGT) на $3 млрд, до $30 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

"Мы достигли цели по сбору средств в размере $3 млрд для предоставления субсидий в рамках PRGT, что гарантирует дальнейшее предоставление финансирования со стороны PRGT по нулевой процентной ставке", - отметила она.

По словам Георгиевой, "с начала пандемии объем беспроцентного кредитования по линии PRGT увеличился в пять раз - примерно до $30 млрд - и принес пользу 56 странам". Цели удалось достичь благодаря взносам более 40 государств, треть из которых - это страны с формирующейся экономикой, в том числе из Африки. Георгиева добавила, что в ближайший год капитал фонда может вырасти до $40 млрд, что примерно в пять раз превышает его средний объем за все время существования.

На текущий момент МВФ по линии PRGT оказывает помощь 30 своим членам, или 45% стран, которые имеют право на получение помощи через этот трастовый фонд, учрежденный в 2009 году.

"В последние годы страны с низким уровнем дохода сильно пострадали от многочисленных мировых потрясений. Они не только несут на себе основную тяжесть экономических последствий пандемии, но и сталкиваются с резкими скачками цен на продовольствие, высоким уровнем задолженности и участившимися стихийными бедствиями. При всех этих проблемах МВФ остается надежным партнером стран с низким уровнем дохода", - сказала Георгиева.

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