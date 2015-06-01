МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд ожидает падения экономики Украины в 2015 году на 9 процентов. Прогноз был ухудшен из-за продолжающегося конфликта на востоке страны, сообщает пресс-служба МВФ. Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что ранее снижение ВВП Украины в этом году оценивалось в 5,5 процентов.

По прогнозам фонда, инфляция на Украине на конец года ожидается на уровне 46 процентов. Ее ускорение в МВФ объясняют девальвацией курса национальной валюты и повышением цен на энергоносители.

Тем не менее, как отметил глава миссии МВФ на Украине Андрей Георгиев, украинская экономика постепенно начинает подавать "признаки стабилизации".

Киев ожидает от фонда выплаты второго транша кредита в размере 2,5 млрд. долларов в рамках общей программы займа на сумму в 17,5 млрд. долларов.