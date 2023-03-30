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МВФ:Темпы роста ВВП стран в 2023 году будут ниже 3% из-за конфликта в Украине

МВФ:Темпы роста ВВП стран в 2023 году будут ниже 3% из-за конфликта в Украине Украинский конфликт приведет к падению темпов роста ВВП глобальной экономики ниже 3% в нынешнем году, который будет нелегким.
Другие страны
30 марта 2023 г. 09:21
МВФ:Темпы роста ВВП стран в 2023 году будут ниже 3% из-за конфликта в Украине

Украинский конфликт приведет к падению темпов роста ВВП глобальной экономики ниже 3% в нынешнем году, который будет нелегким.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы ожидаем, что 2023 год будет еще одним тяжелым годом, темпы роста глобальной экономики упадут ниже 3% в связи с эффектом от войны в Украине", - сказала она, выступая на проходящем на острове Хайнань Боаоском азиатском форуме.

По словам Георгиевой, в мире наблюдается "быстрый переход от низких к гораздо более высоким процентным ставкам". "Инфляция неизбежно создает турбулентности для банковского сектора некоторых экономически развитых государств", - добавила она.

Как уточнила директор-распорядитель МВФ, в последнее время странам все сложнее формулировать стратегию развития. "Азия - источник динамики. Мы прогнозируем, что в текущем году вклад Китая и Индии в глобальный рост составит 50%, - сообщила Георгиева. - Однако и они будут ощущать нестабильность".

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Версия на английском языке IMF: GDP growth rates of countries in 2023 to be below 3% due to conflict in Ukraine

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