​МВФ: Саудовская Аравия может растратить все свои финансовые накопления в ближайшие 5 лет

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия может растратить все свои финансовые накопления в ближайшие пять лет из-за проблем, связанных с падением мировых цен на нефть. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

В распространенном сегодня докладе МВФ по Ближнему Востоку указывается, что крупнейшая экономика региона, как ожидается, получит по итогам нынешнего года дефицит бюджета в 21,6% ВВП, а в 2016 г. - 19,4% ВВП.

Это означает, что Эр-Рияду придется изыскивать средства на покрытие текущих расходов и, подобно своим нефтедобывающим соседям по Персидскому заливу, значительно сокращать расходную часть бюджета.

Валютное агентство Саудовской Аравии отозвало из зарубежных инвестфондов активы на 70 млрд. долларов. Со времени начала снижения мировых цен на нефть запасы королевства в иностранной валюте сократились почти на 73 млрд. долларов до 654,5 млрд. долларов.

МВФ дает прогноз мировых цен на нефть в 52 доллара за баррель на конец нынешнего года и в 63 доллара - на следующий.