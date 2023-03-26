О нас

МВФ прогнозирует сложный год для мировой экономики

МВФ прогнозирует сложный год для мировой экономики Международный валютный фонд прогнозирует, что 2023-й станет еще одним сложным годом для мировой экономики.
Другие страны
26 марта 2023 г. 15:17
МВФ прогнозирует сложный год для мировой экономики

Международный валютный фонд прогнозирует, что 2023-й станет еще одним сложным годом для мировой экономики.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказала директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева во время выступления на China Development Forum в воскресенье.

"На экономическую активность давят последствия пандемии, война в Украине и усиление монетарной политики. Даже с лучшими прогнозами на 2024 год, глобальный рост будет оставаться значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8%", - сказала Георгиева.

По ее словам, перспективы мировой экономики в среднесрочной перспективе, вероятно, останутся слабыми.

"Неопределенность чрезвычайно высока, в том числе из-за рисков геоэкономической фрагментации, которая может привести к расколу мира на конкурирующие экономические блоки - "опасному разделению", который сделает всех беднее и уязвимее", - сказала директор МВФ.

Георгиева также отмечает рост рисков для финансовой стабильности. Это связано с повышением процентных ставок большинством центральных банков мира, необходимых для борьбы с инфляцией. Это неизбежно порождает потрясения, о чем свидетельствуют недавние события в банковском секторе в некоторых развитых экономиках.

"Политики решительно действовали в ответ на риски финансовой стабильности, а центральные банки развитых экономических систем усилили предоставление ликвидности в долларах США. Эти действия в определенной степени уменьшили напряжение на рынке, но неопределенность высока, что подчеркивает необходимость быть бдительными", - отметила руководитель МВФ.

При этом она отметила, что в Китае наблюдается сильное восстановление экономики, и январский прогноз МВФ предполагает рост ВВП на уровне 5,2% в этом году. "В 2023 году на Китай будет приходиться примерно одна треть мирового роста, что даст долгожданный подъем мировой экономике", - сказала Герогиева.

При этом она добавила, что рост ВВП Китая на 1% приводит к увеличению роста в других азиатских экономиках в среднем на 0,3%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
25 марта 2023 г. 23:56
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
25 марта 2023 г. 18:42
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
25 марта 2023 г. 17:57
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
25 марта 2023 г. 17:17
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
25 марта 2023 г. 17:05
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
25 марта 2023 г. 16:38
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
25 марта 2023 г. 15:14
Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха раньше срока
Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха раньше срока
25 марта 2023 г. 14:16
Российские миротворцы - покровители террористов и сепаратистов в Карабахе
Российские "миротворцы" - покровители террористов и сепаратистов в Карабахе
24 марта 2023 г. 16:57
Минобороны Азербайджана: Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются
Минобороны Азербайджана: Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются
24 марта 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi