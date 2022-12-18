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МВФ предупредил ФРГ о необходимости срочной модернизации страны

МВФ предупредил ФРГ о необходимости срочной модернизации страны Германии необходима масштабная программа государственных инвестиций, чтобы сократить отставание во многих сферах и стать привлекательной страной для бизнеса.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 23:28
МВФ предупредил ФРГ о необходимости срочной модернизации страны

Германии необходима масштабная программа государственных инвестиций, чтобы сократить отставание во многих сферах и стать привлекательной страной для бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, МВФ обеспокоен значительными проблемами Германии в вопросах энергетики, инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы или цифровизации. "Везде ФРГ отстала", - констатировал Каммер.

У Германии "несомненно серьезные текущие проблемы", и страна особенно пострадала от меняющейся глобализации, заявил он. В качестве приоритетных направлений Каммер выделил расширение широкополосной связи, цифровое администрирование и достижение энергетического суверенитета. Имеет смысл также обратить внимание на функционирование скоростных поездов, автомагистралей и портов, а также образовательную программу, позволяющую людям быстрее и гибче менять сферы деятельности.

Кроме того, конечно, необходимы дополнительные усилия по защите климата, подчеркнул Каммер, назвав текущий кризис тревожным звонком для новой, зеленой экономики в Германии.

"Преимущество ФРГ в том, что ее государственный бюджет все еще в лучшем финансовом состоянии, чем во многих других странах", - добавил А. Каммер.

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