МВФ предупредил ФРГ о необходимости срочной модернизации страны

Германии необходима масштабная программа государственных инвестиций, чтобы сократить отставание во многих сферах и стать привлекательной страной для бизнеса.
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По его словам, МВФ обеспокоен значительными проблемами Германии в вопросах энергетики, инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы или цифровизации. "Везде ФРГ отстала", - констатировал Каммер.
У Германии "несомненно серьезные текущие проблемы", и страна особенно пострадала от меняющейся глобализации, заявил он. В качестве приоритетных направлений Каммер выделил расширение широкополосной связи, цифровое администрирование и достижение энергетического суверенитета. Имеет смысл также обратить внимание на функционирование скоростных поездов, автомагистралей и портов, а также образовательную программу, позволяющую людям быстрее и гибче менять сферы деятельности.
Кроме того, конечно, необходимы дополнительные усилия по защите климата, подчеркнул Каммер, назвав текущий кризис тревожным звонком для новой, зеленой экономики в Германии.
"Преимущество ФРГ в том, что ее государственный бюджет все еще в лучшем финансовом состоянии, чем во многих других странах", - добавил А. Каммер.