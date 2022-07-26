МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 году, ожидает ее падения на 6%, а не на 8,5%, как прогнозировал в апреле. Одновременно с этим ухудшен прогноз на 2023 год - снижение ВВП РФ, по мнению фонда, состав

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 году, ожидает ее падения на 6%, а не на 8,5%, как прогнозировал в апреле. Одновременно с этим ухудшен прогноз на 2023 год - снижение ВВП РФ, по мнению фонда, составит 3,5% по сравнению с прежним прогнозом в 2,3%.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update: Gloomy and more uncertain), опубликованном МВФ во вторник.

Риски для обновленного глобального прогноза с подавляющим перевесом смещены в сторону ухудшения, констатирует МВФ. Украинский конфликт может привести к внезапной остановке импорта газа из России в Европу; замедление темпов инфляции может оказаться более трудной задачей, если дефицит на рынках труда превысит ожидания или инфляционные ожидания не удастся "заякорить"; ужесточение условий на мировом финансовом рынке чревато долговыми кризисами в развивающихся странах; новые вспышки COVID-19 и локдауны вкупе с дальнейшей эскалацией проблем в секторе недвижимости может еще сильнее замедлить темпы роста Китая; геополитическая раздробленность может помешать развитию мировой торговли, перечисляет МВФ факторы риска. В альтернативном сценарии прогноза, при котором эти риски материализуются, рост мирового ВВП затормозится до 2,6% и 2% в 2022 и 2023 годах соответственно.

Также фонд второй раз за год ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2022 году - до 3,2% с 3,6% (в январе ожидался рост на 4,4%). На 2023 год оценка снижена до 2,9% по сравнению с ожидавшимся в апреле ростом на 3,6% (в январе МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 3,8%).