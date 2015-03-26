МВФ отнес долг Украины перед Россией к обязательствам частного сектора

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд считает задолженность Украины перед Россией в размере $3 млрд обязательствами частного, а не официального сектора, сообщил заместитель пресс-секретаря департамента внешних отношений фонда Уильям Мюррей, передает Reportсо ссылкой на Интерфакс.

"Еврооблигации на $3 млрд принадлежат Фонду национального благосостояния РФ (ФНБ)", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе традиционного брифинга в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне в четверг.

В российском Минфине придерживаются противоположной точки зрения. "Совет директоров МВФ утвердил документ, там речь идет о private sector involvement, об участии в реструктуризации частного сектора. Мы - официальный сектор", - заявил ранее замминистра финансов России Сергей Сторчак.