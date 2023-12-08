МВФ открыл Молдове доступ к очередному траншу финансовой помощи

Совет директоров МВФ открыл Молдавии доступ к очередному траншу финансовой помощи в объеме $95 млн.

Совет директоров МВФ открыл Молдове доступ к очередному траншу финансовой помощи в объеме $95 млн.

Как передает Report , об этом сообщает представительство Фонда в Кишиневе.

"Совет директоров МВФ завершил четвертый обзор программы Расширенного механизма кредитования и Механизма расширенного финансирования, одобрив выделение около $95 млн (70,95 млн SDR)", - говорится в сообщении.

Также была одобрена программа, поддерживаемая посредством Механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, в объеме $173 млн (129,375 млн SDR). Эта программа направлена на поддержку усилий правительства Молдовы по повышению устойчивости к климатическим потрясениям, проведению реформ в энергетическом секторе.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы сотрудничества с Молдовой, которая рассчитана на 40 месяцев. На фоне событий в Украине в мае 2022 года общий объем помощи был увеличили на $260 млн, до $785 млн, из которых около $366 млн уже перечислили.