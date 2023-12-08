О нас

МВФ открыл Молдове доступ к очередному траншу финансовой помощи

МВФ открыл Молдове доступ к очередному траншу финансовой помощи Совет директоров МВФ открыл Молдавии доступ к очередному траншу финансовой помощи в объеме $95 млн.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 23:09
МВФ открыл Молдове доступ к очередному траншу финансовой помощи

Совет директоров МВФ открыл Молдове доступ к очередному траншу финансовой помощи в объеме $95 млн.

Как передает Report, об этом сообщает представительство Фонда в Кишиневе.

"Совет директоров МВФ завершил четвертый обзор программы Расширенного механизма кредитования и Механизма расширенного финансирования, одобрив выделение около $95 млн (70,95 млн SDR)", - говорится в сообщении.

Также была одобрена программа, поддерживаемая посредством Механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, в объеме $173 млн (129,375 млн SDR). Эта программа направлена на поддержку усилий правительства Молдовы по повышению устойчивости к климатическим потрясениям, проведению реформ в энергетическом секторе.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы сотрудничества с Молдовой, которая рассчитана на 40 месяцев. На фоне событий в Украине в мае 2022 года общий объем помощи был увеличили на $260 млн, до $785 млн, из которых около $366 млн уже перечислили.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В World Athletics не поддержали проведение Игр дружбы в России
В World Athletics не поддержали проведение Игр дружбы в России
8 декабря 2023 г. 22:45
Совет ЕС и Европарламент договорились о правилах будущего рынка водорода и газа
Совет ЕС и Европарламент договорились о правилах будущего рынка водорода и газа
8 декабря 2023 г. 21:47
Бывшего премьер-министра Бурунди приговорили к пожизненному заключению
Бывшего премьер-министра Бурунди приговорили к пожизненному заключению
8 декабря 2023 г. 21:11
В ООН приветствовали признание Германией противоправных действий в Африке
В ООН приветствовали признание Германией противоправных действий в Африке
8 декабря 2023 г. 20:59
Госсекретарь США и премьер Катара будут добиваться освобождения всех заложников ХАМАС
Госсекретарь США и премьер Катара будут добиваться освобождения всех заложников ХАМАС
8 декабря 2023 г. 20:49
Гутерриш: Жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев
Гутерриш: Жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев
8 декабря 2023 г. 20:37
Парламент Эстонии принял госбюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону
Парламент Эстонии принял госбюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону
8 декабря 2023 г. 20:21
В Румынии двум экс-министрам предъявили обвинения в коррупции при закупке вакцин от ковида
В Румынии двум экс-министрам предъявили обвинения в коррупции при закупке вакцин от ковида
8 декабря 2023 г. 20:13
Во Франции принят закон, защищающий право петухов кукарекать
Во Франции принят закон, защищающий право петухов кукарекать
8 декабря 2023 г. 20:07
Американская база ПРО в Польше будет введена в строй 15 декабря
Американская база ПРО в Польше будет введена в строй 15 декабря
8 декабря 2023 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi