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МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдове

​МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдове

© Courtesy İmage

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер Молдовы Ион Кику.

Правительство Молдовы в пятницу утвердило проект пересмотра закона о государственном бюджете на 2020 год из-за эпидемиологической ситуации, дефицит бюджета составит около 900 миллионов долларов США. Власти планируют частично компенсировать его за счет кредитов от России и МВФ.

"Совет директоров МВФ одобрил сегодня предоставление срочного кредита Молдавии в размере около 235 миллионов долларов (США). Вместе с кредитом, предоставленным Российской Федерацией, заем у МВФ позволит нам покрыть половину дефицита бюджета на этот год", - написал Кику в Facebook.

Также премьер сообщил, что Молдавия направила письмо в Совет Европы с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Молдавии макрофинансовой помощи.

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