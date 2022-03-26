МВФ одобрил соглашение о продлении сроков кредитной программы Аргентины

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в пятницу продление на 30 месяцев срока механизма расширенного кредитования Аргентины на 44 млрд долларов США.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в пятницу продление на 30 месяцев срока механизма расширенного кредитования Аргентины на 44 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.

"Исполнительный совет МВФ одобрил сегодня (в пятницу – ред.) 30-месячное продление срока механизма расширенного кредитования (EFF) для Аргентины в размере... 44 млрд долларов США... Решение Исполнительного совета позволяет немедленно выделить властям (Аргентины)... 9,656 млрд долларов США. Механизм EFF направлен на предоставление Аргентине поддержки платежного баланса и бюджета, подкрепленной мерами, направленными на повышение степени приемлемости задолженности, борьбу с высокой инфляцией, увеличение резервов, решение социальных и инфраструктурных проблем страны и содействие инклюзивному росту", - отмечается в заявлении.

МВФ и власти Аргентины также договорились перенести первый обзор программы на середину мая с середины июня. Члены cовета предупредили, что программа "подвержена исключительно высоким рискам" и что Аргентина "уязвима для внешних потрясений и трудностей реализации с учетом сложной социальной и политической ситуации". По их словам, ситуация в Аргентине в течение длительного периода создает "серьезные финансовые и репутационные риски" для фонда. "Риски для программы исключительно высоки, а побочные последствия войны в Украине уже претворяются в жизнь, - отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. - В этом контексте раннее внесение корректив в программу, включая определение и принятие соответствующих мер при необходимости, будет иметь решающее значение для достижения целей программы".

В фонде добавили, что в основном спецоперация, скорее всего, повлияет на Аргентину в сфере инфляции и фискального баланса, а рост экономики и платежный баланс страны пострадают в меньшей степени.