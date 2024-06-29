МВФ одобрил решение о транше в 2,2 млрд долларов для Украины

Украина вскоре получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд. долларов.

Украина вскоре получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд. долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Как рассказали в ведомстве, Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило выделить Украине около 2,2 млрд. долларов, которые будут направлены на бюджетную поддержку.

"Несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности к концу марта были достигнуты, а все структурные ориентиры на конец июня были выполнены вовремя или с небольшим опозданием", - заявили в МВФ.

В Фонде отметили, что, несмотря на то, что перспективы остаются чрезвычайно неопределенными, украинская экономика продолжает оставаться устойчивой.