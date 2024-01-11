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МВФ: Негативные экономические прогнозы на 2023 год не оправдались

МВФ: Негативные экономические прогнозы на 2023 год не оправдались Наиболее негативные прогнозы на 2023 год, с которыми выступал Международный валютный фонд (МВФ), не оправдались.
Другие страны
11 января 2024 г. 20:57
МВФ: Негативные экономические прогнозы на 2023 год не оправдались

Наиболее негативные прогнозы на 2023 год, с которыми выступал Международный валютный фонд (МВФ), не оправдались.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярном брифинге сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"2023 год оказался довольно устойчивым для мировой экономики, более устойчивым, чем мы ожидали в начале 2023 года. И если мы посмотрим на некоторые более пессимистичные прогнозы, которые были сделаны в начале 2023 года, год назад, то они не оправдались. Таким образом, на данный момент глобальная экономика была относительно устойчивой, мы ожидаем, что эта устойчивость сохранится и в 2024 году", - отметила она.

Как подчеркнула представитель фонда, "инфляция снижается, а рынки труда продолжают оставаться устойчивыми". "Конечно, не все новости так хороши. Эта устойчивость связана с темпами экономического роста в районе 3% в прошлом году и в среднесрочной перспективе. Это гораздо ниже, чем предыдущие средние темпы роста мировой экономики, которые составляли около 3,8%", - добавила Козак.

Она напомнила, что мировая экономика сталкивалась с "потрясениями и неопределенностями". "Все еще существует довольно много проблем, которые необходимо решить", - заключила представитель фонда. По ее словам, обновленный январский доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики будет опубликован 30 января.

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