МВФ не видит политики в своем решении поменять правила кредитования

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) не видит политики в решении совета директоров Фонда поменять правила кредитования стран. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, информирует "Report" со ссылкой на "Газета.Ru".

Главный советник и директор юридического департамента Фонда Шон Хайген утверждает, что эта реформа значима для всех стран, а не только для Украины, которая теперь может получить финансовую помощь от МВФ.

«Тот факт, что реформа проходит в контексте дискуссий по долгу Украины, иллюстрирующем слабые места, в любом случае не подрывает значение реформы или законность реформы», — отметил Хайген.

Ранее сообщалось, что МВФ переписал правила кредитования под Украину.