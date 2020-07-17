МВФ назвал главный риск для экономики США

Возможность повторения вспышки коронавируса является основным риском для американской экономики.

Возможность повторения вспышки коронавируса является основным риском для американской экономики.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда по итогам ежегодного визита его специалистов в страну в соответствии со статьей 4 Устава МВФ.

"Основной риск, который очень сложно определить в численном выражении, это то, что повторный рост числа случаев COVID-19 в США может привести к новым частичным прекращениям работы для сохранения жизней, особенно уязвимого населения… Уже есть неотложные тревожные признаки того, что глубина экономического спада и распределение по секторам экономических убытков приведут к системному росту бедности, что дополнит макроэкономические риски", - говорится в документе.

Там отмечается, несмотря на то, что осторожный подход властей к возобновлению работы экономики сглаживает риски, рост числа заражений в ряде штатов в последнее время уже приводит к повторному прекращению работы. Подобное развитие событий также приведет к снижению налоговых поступлений в бюджеты штатов и местные бюджеты, что в этом и следующем году может создать сложности на местах, особенно для бедных слоев населения, говорится в отчете.

"Исторический объем фискальных пакетов поддержки в совокупности с более низким уровнем номинального ВВП приведут к ощутимому скачку в соотношении американского долга к ВВП. Низкие процентные ставки дадут некоторое пространство для дыхания, но когда экономика более прочно встанет на ноги, основной структурный баланс надо будет привести к умеренному приросту, чтобы стабилизировать ситуацию с долгом", - сказано в документе.