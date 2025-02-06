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МВФ готовится предоставить Украине транш в размере $900 млн

МВФ готовится предоставить Украине транш в размере $900 млн Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит возможность выделения Украине $900 млн в рамках механизма расширенного кредитования (EFF).
Другие страны
6 февраля 2025 г. 23:14
МВФ готовится предоставить Украине транш в размере $900 млн

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит возможность выделения Украине $900 млн в рамках механизма расширенного кредитования (EFF).

Как передает Report, об этом заявила на брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак.

Она напомнила, что в декабре 2024 года МВФ по итогам шестого обзора экономики страны выделил Украине очередной транш в $1,1 млрд по линии EFF. В общей сложности, по ее словам, объем выплат по кредитной программе составляет на данный момент около $9,8 млрд. По итогам следующего обзора экономики страны и в случае одобрения со стороны Совета исполнительных директоров МВФ Украина "получит доступ к $900 млн".

"Проводится техническая работа для проведения следующей ревизии. Сроки отправки миссии в Украину пока не определены, мы сообщим их, как только они будут утверждены", - подчеркнула представитель МВФ.

По словам Козак, представители фонда намерены изучить вопросы, касающиеся бюджетной политики украинского руководства, "прогресса в мобилизации доходов", а также "восстановления долговой и бюджетной устойчивости". Кроме того, они намерены оценить ход реализации реформ управления.

В марте 2023 года МВФ утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках механизма EFF с финансированием в размере $15,6 млрд.

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