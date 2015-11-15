МВД: вероятность терактов в Великобритании весьма высока

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Вероятность терактов в Великобритании весьма высока, полагает министр внутренних дел Соединенного Королевства Тереза Мэй. Об этом она 15 ноября заявила по окончании заседания антикризисного правительственного комитета COBRA, на котором обсуждались меры по укреплению национальной безопасности страны на фоне парижских терактов, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Уровень террористической угрозы в Великобритании остается "существенным", который означает, что вероятность террористической атаки продолжает оставаться весьма высокой. Люди должны быть бдительными", - отметила она, тем самым дав понять, что британские власти не будут повышать этот уровень с нынешней предпоследней категории до наивысшего - "критического".

Глава МВД также заявила о предстоящем усилении контроля безопасности при въезде в страну. "Люди увидят. что проверка безопасности на границах будет усилена", - сообщила Мэй.

Руководитель внутриполитического ведомства также повторила уже сделанные ранее утверждения о возможности привлечения вооруженных сил страны к работе по обеспечению безопасности, а также о том, что Лондон "стоит плечом к плечу" с Парижем в намерении одолеть терроризм.

Комитет COBRA, обычно собирающийся по чрезвычайным случаям, созывается в Лондоне уже второй день подряд. В субботу его заседание прошло под председательством премьер- министра страны Дэвида Кэмерона.