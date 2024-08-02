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МВД Венесуэлы объявило о задержании двух человек за перевозку оружия из США

МВД Венесуэлы объявило о задержании двух человек за перевозку оружия из США В Венесэуле задержаны двое мужчин, которые перевозили оружие и боеприпасы, предположительно, из США.
Другие страны
2 августа 2024 г. 19:36
МВД Венесуэлы объявило о задержании двух человек за перевозку оружия из США

В Венесэуле задержаны двое мужчин, которые перевозили оружие и боеприпасы, предположительно, из США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает EFE со слов главы МВД Венесуэлы Ремихио Себальоса.

"Мы изъяли 218 единиц оружия, которое планировалось использовать для убийства граждан", - заявил министр.

По его словам, у подозреваемых также изъяли более 1,8 тысячи единиц боеприпасов, оружие, несколько фургонов, а также летательный аппарат - все это было доставлено в страну "с целью разрушения и создания хаоса среди венесуэльского народа".

По данным МВД, изъятое оружие подозреваемые привезли из США.

Один из задержанных оказался бывшим сотрудником Корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований - крупнейшего полицейского ведомства Венесуэлы.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала жителей всех городов выйти 3 августа на улицы и протестовать против фальсификации результатов президентских выборов. По утверждению оппозиции, выборы выиграл оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов. Однако официально было объявлено о победе действующего президента Николаса Мадуро, набравшего 51,7%. После объявления итогов выборов сторонники оппозиции стали выходить на акции протеста, сообщалось о многочисленных задержаниях и пострадавших.

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