МВД Великобритании внесло ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций

Британские власти внесли ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

Британские власти внесли ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МВД Соединенного Королевства.

"Российская наемническая организация "Группа Вагнера" были признана террористической организацией сегодня (15 сентября) после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября. Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к "Группе Вагнера" или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что [грозит] потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом", - сказано в нем.