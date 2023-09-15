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МВД Великобритании внесло ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций

МВД Великобритании внесло ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций Британские власти внесли ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 16:06
МВД Великобритании внесло ЧВК Вагнер в список террористических организаций

Британские власти внесли ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МВД Соединенного Королевства.

"Российская наемническая организация "Группа Вагнера" были признана террористической организацией сегодня (15 сентября) после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября. Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к "Группе Вагнера" или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что [грозит] потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом", - сказано в нем.

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