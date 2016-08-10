​МВД: В Германии сохраняется высокий уровень угрозы терроризма

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Германии сохраняется высокий уровень угрозы терроризма.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

"Угроза терроризма высока, федеральная и региональная полиция сильно загружены", - заявил де Мезьер журналистам в Бремене.

Ранее власти страны сообщили об усилении полицейского присутствия на стратегических объектах и на улицах городов Германии в связи с последними событиями. В Баварии в конце июля произошло сразу несколько крупных ЧП федерального масштаба: нападение на пассажиров поезда в Вюрцбурге, расстрел в Мюнхене с 9 жертвами, взрыв в Ансбахе.