МВД: В Германии сохраняется высокий уровень угрозы безопасности

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Последние инциденты в Мюнстере и Берлине не повлияли на уровень угрозы безопасности в Германии, традиционно сохраняющийся высоким.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге представитель МВД ФРГ Соня Кок, комментируя вопрос о влиянии происшествий в Мюнстере и в Берлине на общую ситуацию в области безопасности в стране.

"Угроза безопасности остается высокой на протяжении долгого времени, это остается неизменным, и в связи с последними событиями это не изменилось", - заявила С.Кок.

Напомним, что 7 апреля малолитражный грузовик наехал на группу посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре немецкого города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, после чего водитель покончил с собой. Погибли два человека, 20 получили ранения.

8 апреля полиция Берлина задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке атаки с ножами на гостей полумарафона. Главный подозреваемый "принадлежал к кругу" террориста Аниса Амри, устроившего наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У него изъяты два ножа, с помощью которых он планировал напасть на гостей полумарафона.

"Случай в Берлине показал, как последовательно реагируют правоохранительные органы. В итоге ничего не произошло, острой угрозы безопасности не возникло", - подчеркнула С.Кок.