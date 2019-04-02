МВД Украины зафиксировало 2,7 тысяч сообщений о нарушениях на выборах

Украинская полиция зарегистрировала почти 2,7 тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства с 31 марта по 2 апреля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МВД Украины.

"С 31 марта по 2 апреля в полицию поступило 2,69 тысячи заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По данным фактам начато 71 уголовное дело", - сообщили в правоохранительных органах. Наряду с этим, украинская полиция составила 50 административных протоколов.

В МВД указали, что сообщения были связаны с незаконной агитацией (152), фотографированием бюллетеней (149), подкупом избирателя (61), повреждением бюллетеня (39).

Также поступило 18 ложных сообщений о минировании и 13 заявлений о попытке вынесения бюллетеня с участка.