МВД Украины: Взорвавший гранаты депутат заранее готовился к преступлению

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин, взорвавший несколько гранат в ходе его заседания, заранее готовился к преступлению.

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин, взорвавший несколько гранат в ходе его заседания, заранее готовился к преступлению.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Взрывник из Закарпатья готовился заранее, у него дома нашли записку с признанием", - сказал министр.

В пятницу депутат от правящей партии "Слуга народа" Батрин взорвал несколько гранат на заседании Керецковского сельсовета, которое проходило в небольшом помещении. В результате ранены 26 человек, 6 из них - в тяжелом состоянии. Власти Закарпатской области созвали срочное заседание местного совета обороны для принятия оперативных решений. Как сообщил украинский журналист Виталий Глагола, Батрин перенес операцию, его жизни ничего не угрожает.

Согласно информации депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, причиной поступка мужчины был личный конфликт с главой Керецкой объединенной территориальной общины Михаилом Мушкой. В момент инцидента депутаты обсуждали вопрос принятия бюджета на 2024 год. По данным издания "Страна", Батрин был не согласен с проектом. Он хотел, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на следующий год.

Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт.