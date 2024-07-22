МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион

МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

Как сообщает Report, соответствующая ориентировка размещена в Telegram-канале ведомства спустя два дня после преступления.

Среди особых примет указаны возраст - около 20 лет, рост - 170-180 см, худощавое телосложение. По данным полиции, в момент преступления мужчина был в панаме и красных перчатках.

МВД также опубликовало фотографии разыскиваемого мужчины. При этом ранее сообщалось, что часть камер на месте убийства Фарион не работала. Граждан призывают звонить в полицию, если они владеют информацией, которая поможет идентифицировать мужчину и установить его местонахождение. Ранее украинские СМИ сообщали, что преступник ждал Фарион возле ее дома, а когда она вышла - подбежал и выстрелил.

19 июля неизвестный выстрелил в Фарион возле ее дома во Львове. Женщину госпитализировали, однако она умерла в больнице от полученных ранений. Нападавшего разыскивает полиция, по факту убийства возбуждено уголовное дело.