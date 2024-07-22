О нас

МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион

МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.
Другие страны
22 июля 2024 г. 00:40
МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион

МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

Как сообщает Report, соответствующая ориентировка размещена в Telegram-канале ведомства спустя два дня после преступления.

Среди особых примет указаны возраст - около 20 лет, рост - 170-180 см, худощавое телосложение. По данным полиции, в момент преступления мужчина был в панаме и красных перчатках.

МВД также опубликовало фотографии разыскиваемого мужчины. При этом ранее сообщалось, что часть камер на месте убийства Фарион не работала. Граждан призывают звонить в полицию, если они владеют информацией, которая поможет идентифицировать мужчину и установить его местонахождение. Ранее украинские СМИ сообщали, что преступник ждал Фарион возле ее дома, а когда она вышла - подбежал и выстрелил.

19 июля неизвестный выстрелил в Фарион возле ее дома во Львове. Женщину госпитализировали, однако она умерла в больнице от полученных ранений. Нападавшего разыскивает полиция, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi