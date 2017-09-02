Миграционная служба Украины отпустила брата Саакашвили - ОБНОВЛЕНО 2

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Миграционная служба Украины отпустила брата экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили - Давида Саакашвили. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил адвокат Павел Богомазов.

"Они пытались составить какие-то документы относительно него. Какие это документы, мы, к сожалению, до сих пор не знаем. И они ему тоже нормально ничего не объяснили. На руки документов никаких не дали", - заявил адвокат.

*** 14:43

Украинские правоохранители готовят к депортации Давида Саакашвили - брата бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил экс-советник главы МВД Украины Илья Кива.

"Был задержан брат Михаила Саакашвили за нарушение режима пребывания в стране. Иммиграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации", - сказал он.

*** 14:40

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что МВД Украины задержало в Киеве его брата Давида Саакашвили, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова (глава МВД Украины Арсен Аваков — ред.) задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел документ о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев", — написал Саакашвили в субботу в Facebook.

При этом официальные украинские правоохранители пока не комментирую информацию о задержании.