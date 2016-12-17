МВД Турции: Задержано семь человек в связи со терактом в Кайсери

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что семь человек задержаны в связи со взрывом в городе Кайсери в центральной части страны, пять находятся в розыске, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее генштаб Турции сообщил о теракте в Кайсери, направленном против военных. Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 военных погибли и 55 получили ранения.

Премьер-министр страны Бинали Йылдырым сообщал, что теракт в городе Кайсери совершил террорист-смертник. Вице-премьер Турции Вейсель Кайнак заявил, что теракт в Кайсери схож по исполнению с терактом в Стамбуле, совершенном на прошлой неделе.