МВД Турции сообщило об уничтожении более 30 курдских боевиков

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Более 30 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) было уничтожено в ходе спецоперации в районе Джизре провинции Ширнак на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел Селами Алтынок журналистам в Анкаре в четверг.

"Начиная с 4 сентября в ходе спецоперации в Ширнаке потери террористической организации (РПК - ред.) составляют 30-32 человека, погиб также один мирный житель. 11 полицейских и четыре мирных жителя получили ранения. Полицией уничтожено 800 килограммов взрывчатых веществ, ликвидировано 30 баррикад. Против полиции со стороны террористов были использованы 21 гранатомет и 19 самодельных бомб", - сказал министр.

В то же время, согласно приведенным агентством Рейтер данным прокурдской Партии демократии народов (ПДН), в ходе столкновений в Джизре за последнюю неделю погиб 21 мирный житель.