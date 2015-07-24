МВД Таджикистана предотвратило серию терактов

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Таджикистана предотвратили серию терактов, которые готовились сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report.

"Задержанные признались, что вышли на сторонников ИГ из числа своих соотечественников, воюющих в Сирии, через социальные сети, и в течение длительного времени получали от них через интернет видеоматериалы, рассказывающие о целях группировки, а также различные инструкции", - отметил источник РИА Новости в МВД.

По его информации, в настоящее время правоохранители вышли на след еще трех предполагаемых террористов.

Как сообщило государственное телевидение, в ходе спецоперации оперативники управления МВД по борьбе с организованной преступностью задержали двух участников преступной группировки из числа граждан республики, которые планировали устроить несколько взрывов в четырех регионах страны у зданий силовых структур и в местах массового скопления людей. Как стало известно, стражи порядка ликвидировали несколько подпольных хранилищ террористов с подручными материалами для изготовления самодельных бомб, а также экстремистской литературой.

"Цель террористических актов - дестабилизация общественно-политической обстановки в стране, запугать мирное население, посеять панику", - подчеркнул источник в МВД республики.

По данным таджикского МВД в рядах ИГ сражаются до 500 граждан республики, в том числе, несколько десятков молодых девушек и подростков. Генеральной прокуратурой республики против 470 соотечественников, принимающих участие в вооруженных действиях за рубежом - прежде всего в Сирии и Ираке - возбуждены уголовные дела.