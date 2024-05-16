МВД Словакии: Стрелявший в премьера не является членом радикальных группировок

Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо - "одиночка".

Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо - "одиночка".

Как передает Report со ссылкой на словацкие СМИ, об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай Эшток.

Он отметил, что преступник участвовал в протестах против властей, но не является членом радикальных группировок.

Между тем, по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк заявил о том, что состояние Фицо, покушение на которого было совершено в среду, остается тяжелым, врачи делают все возможное для его стабилизации.

"Состояние Роберта Фицо по-прежнему остается тяжелым, врачи делают все возможное для стабилизации пациента, - сказал он. - Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности. Ранения очень тяжелые".

Калиняк также сказал, что покушение на премьера было спланировано заранее. Стрелявший присутствовал ранее на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание Кабмина.