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МВД Словакии: Стрелявший в премьера не является членом радикальных группировок

МВД Словакии: Стрелявший в премьера не является членом радикальных группировок Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо - "одиночка".
Другие страны
16 мая 2024 г. 15:40
МВД Словакии: Стрелявший в премьера не является членом радикальных группировок

Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо - "одиночка".

Как передает Report со ссылкой на словацкие СМИ, об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай Эшток.

Он отметил, что преступник участвовал в протестах против властей, но не является членом радикальных группировок.

Между тем, по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк заявил о том, что состояние Фицо, покушение на которого было совершено в среду, остается тяжелым, врачи делают все возможное для его стабилизации.

"Состояние Роберта Фицо по-прежнему остается тяжелым, врачи делают все возможное для стабилизации пациента, - сказал он. - Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности. Ранения очень тяжелые".

Калиняк также сказал, что покушение на премьера было спланировано заранее. Стрелявший присутствовал ранее на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание Кабмина.

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