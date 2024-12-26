МВД Сирии сообщило о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе

Силы безопасности переходного правительства Сирии при преследовании сторонников бывшего режима в город Тартус (220 км от Дамаска) и его окрестностях на средиземноморском побережье попали в засаду, 14 бойцов погибли.

Силы безопасности переходного правительства Сирии при преследовании сторонников бывшего режима в город Тартус (220 км от Дамаска) и его окрестностях на средиземноморском побережье попали в засаду, 14 бойцов погибли.

Как передает Report , об этом сообщил агентству SANA министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

"При проведении операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами, - заявил он. - В результате погибли 14 силовиков и 10 получили ранения".

Он подчеркнул, что власти не пожалеют усилий для сохранения стабильности и гражданского мира.

Ранее при задержании высокопоставленного офицера бывшего режима в Тартусе погибли девять сотрудников сил безопасности. В этом портовом городе, а также в Латакии, Джебле и Хомсе в среду прошли акции протеста алавитов - представителей религиозного меньшинства Сирии, - которые сопровождались нападениями на полицейских.