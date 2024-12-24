О нас

МВД Сирии призвало членов бывшего режима немедленно сдать оружие

МВД Сирии призвало членов бывшего режима немедленно сдать оружие Министерство внутренних дел Сирии, действующее в рамках переходного правительства, призвало членов режима свергнутого президента Башара Асада немедленно сдать оружие компетентным органам.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 14:41
МВД Сирии призвало членов бывшего режима немедленно сдать оружие

Министерство внутренних дел Сирии, действующее в рамках переходного правительства, призвало членов режима свергнутого президента Башара Асада немедленно сдать оружие компетентным органам.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Сирии.

"В рамках продолжающихся усилий по обеспечению безопасности и стабильности на всей территории страны мы призываем членов бывшего режима или граждан, обнаруживших в различных районах оружие, оставшееся от свергнутого режима, немедленно сдать это оружие компетентным органам", - отмечает ведомство.

По словам руководителя МВД в переходном правительстве Мухаммеда Абдель Рахмана, власти установили срок сдачи оружия, находящегося в руках членов бывшего режима и населения. "В случае если оружие не будет сдано [властям] до истечения указанного срока, компетентные органы примут сдерживающие правовые меры в отношении тех, кто его сохранил", - добавил он.

Министр подчеркнул, что шаги правительства предпринимаются "в рамках укрепления национальной безопасности и сохранения безопасности граждан, а также государственной и частной собственности".

Он призвал граждан "соблюдать указания и инструкции властей, чтобы не быть привлеченными к юридической ответственности".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Eksklüziv xəbərlər

Səfir: Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün təkliflər paketi hazırlanmalıdır - MÜSAHİBƏ
Səfir: Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün təkliflər paketi hazırlanmalıdır - MÜSAHİBƏ
23 Dekabr , 2024 11:11
Azərbaycanın 37 futbol hakimi qış toplanışını Türkiyədə keçəcək - EKSKLÜZİV
Azərbaycanın 37 futbol hakimi qış toplanışını Türkiyədə keçəcək - EKSKLÜZİV
20 Dekabr , 2024 16:01
Mingəçevirə dəstək olmaq istəyən şirkətin rəhbəri AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında iştirak edib - EKSKLÜZİV
"Mingəçevir"ə dəstək olmaq istəyən şirkətin rəhbəri AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında iştirak edib - EKSKLÜZİV
18 Dekabr , 2024 11:30
Uzatomprom: Özbəkistan enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Mərkəzi Asiyada ilk AES-i tikir - EKSKLÜZİV
"Uzatomprom": Özbəkistan enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Mərkəzi Asiyada ilk AES-i tikir - EKSKLÜZİV
16 Dekabr , 2024 17:32
Nazir: Qırğızıstanın COP29-da iştirakı ekoloji layihələrə sərmayə qoyuluşuna şərait yaradır
Nazir: Qırğızıstanın COP29-da iştirakı ekoloji layihələrə sərmayə qoyuluşuna şərait yaradır
13 Dekabr , 2024 15:37
AFFA U-15 Liqası oyununa hakimlərin gəlməməsinin səbəbi müəyyənləşib - EKSKLÜZİV
AFFA U-15 Liqası oyununa hakimlərin gəlməməsinin səbəbi müəyyənləşib - EKSKLÜZİV
12 Dekabr , 2024 15:48
Kiyev Milli Universitetinin rektoru: Heydər Əliyev siyasi kursundan götürəcəyimiz vacib örnəklər var
FotoKiyev Milli Universitetinin rektoru: Heydər Əliyev siyasi kursundan götürəcəyimiz vacib örnəklər var
12 Dekabr , 2024 13:21
Ukraynalı deputat: Azərbaycanın rolunu tezliklə qlobal sabitliyin güclənməsində də görəcəyik
Ukraynalı deputat: Azərbaycanın rolunu tezliklə qlobal sabitliyin güclənməsində də görəcəyik
12 Dekabr , 2024 12:17
Andrey Boiç: COP29-da əldə edilmiş razılaşmalar iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə mühüm iz qoyacaq
Andrey Boiç: COP29-da əldə edilmiş razılaşmalar iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə mühüm iz qoyacaq
11 Dekabr , 2024 10:31
Oksford Universitetinin professoru: Yeni maliyyə hədəfi ölkələrə iqtisadiyyatlarını qorumağa kömək edəcək
Oksford Universitetinin professoru: Yeni maliyyə hədəfi ölkələrə iqtisadiyyatlarını qorumağa kömək edəcək
9 Dekabr , 2024 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi