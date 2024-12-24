МВД Сирии призвало членов бывшего режима немедленно сдать оружие

Министерство внутренних дел Сирии, действующее в рамках переходного правительства, призвало членов режима свергнутого президента Башара Асада немедленно сдать оружие компетентным органам.

Министерство внутренних дел Сирии, действующее в рамках переходного правительства, призвало членов режима свергнутого президента Башара Асада немедленно сдать оружие компетентным органам.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Сирии.

"В рамках продолжающихся усилий по обеспечению безопасности и стабильности на всей территории страны мы призываем членов бывшего режима или граждан, обнаруживших в различных районах оружие, оставшееся от свергнутого режима, немедленно сдать это оружие компетентным органам", - отмечает ведомство.

По словам руководителя МВД в переходном правительстве Мухаммеда Абдель Рахмана, власти установили срок сдачи оружия, находящегося в руках членов бывшего режима и населения. "В случае если оружие не будет сдано [властям] до истечения указанного срока, компетентные органы примут сдерживающие правовые меры в отношении тех, кто его сохранил", - добавил он.

Министр подчеркнул, что шаги правительства предпринимаются "в рамках укрепления национальной безопасности и сохранения безопасности граждан, а также государственной и частной собственности".

Он призвал граждан "соблюдать указания и инструкции властей, чтобы не быть привлеченными к юридической ответственности".