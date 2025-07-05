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МВД Сербии: Задержаны 107 человек на несанкционированных акциях протеста

МВД Сербии: Задержаны 107 человек на несанкционированных акциях протеста Полиция Сербии задержала 107 человек на несанкционированных акциях протеста в пятницу, два демонстранта пострадали в городе Зренянин.
Другие страны
5 июля 2025 г. 16:34
МВД Сербии: Задержаны 107 человек на несанкционированных акциях протеста

Полиция Сербии задержала 107 человек на несанкционированных акциях протеста в пятницу, два демонстранта пострадали в городе Зренянин.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД Сербии.

"Сотрудники МВД в течение предыдущей ночи проверили документы у 1 130 человек, 107 были доставлены в отделения, из них 106 человек из-за административных правонарушений и один - по подозрению в нарушении уголовного кодекса. В отдельных местах отмечены небольшие инциденты, полиция действовала по закону. Инциденты зафиксированы в Белграде и Зренянине, где отдельные лица своим поведением поставили под угрозу участников собрания. Легкие травмы получили два участника блокады в Зренянине, когда через блокированный перекресток попытался проехать автомобиль", - говорится в сообщении.

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