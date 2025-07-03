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МВД Сербии сообщило о задержаниях в ходе ночных акций протеста

МВД Сербии сообщило о задержаниях в ходе ночных акций протеста Сотрудники МВД Сербии в ходе ночных мероприятий по обеспечению общественного порядка установили личности 1 297 человек, 79 были доставлены в отделения полиции, 4 представителя правоохранительных органов получили травмы.
Другие страны
3 июля 2025 г. 10:53
МВД Сербии сообщило о задержаниях в ходе ночных акций протеста

Сотрудники МВД Сербии в ходе ночных мероприятий по обеспечению общественного порядка установили личности 1 297 человек, 79 были доставлены в отделения полиции, 4 представителя правоохранительных органов получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, 72 человека задержаны за совершение административных правонарушений, еще 7 - по подозрению в совершении уголовных преступлений.

Все блокировки дорог на территории Сербии были устранены, движение восстановлено. Тем не менее в ряде городов, включая Белград, произошли единичные инциденты. Несколько человек были задержаны за нарушение общественного порядка и совершение преступлений.

"В результате действий участников блокад пострадали четверо полицейских, а также было повреждено одно служебное транспортное средство Министерства внутренних дел", - указали в МВД.

Министерство вновь призвало граждан воздерживаться от незаконных действий и не прибегать к блокировке дорог, особенно если это может поставить под угрозу безопасность участников движения.

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