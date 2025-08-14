О нас

МВД Сербии: При ночных беспорядках 27 полицейских пострадали, 47 человек задержаны

МВД Сербии: При ночных беспорядках 27 полицейских пострадали, 47 человек задержаны В беспорядках у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг пострадали 27 полицейских, 47 человек задержаны.
14 августа 2025 г. 14:00
МВД Сербии: При ночных беспорядках 27 полицейских пострадали, 47 человек задержаны

В беспорядках у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг пострадали 27 полицейских, 47 человек задержаны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на брифинге вице-премьер, глава МВД Ивица Дачич.

"В ходе ночных беспорядков... пострадали 27 сотрудников полиции... От 70 до 80 граждан получили травмы от протестующих. Задержаны 47 человек, подано 47 заявлений об уголовных преступлениях и пять - об административных правонарушениях", - сообщил он.

По его данным, при беспорядках повреждены пять служебных машин и 22 единицы полицейского оборудования.

Беспорядки также произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов.

