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МВД Сербии: Полиция разблокировала перекрытые протестующими трассы в Белграде

МВД Сербии: Полиция разблокировала перекрытые протестующими трассы в Белграде Полиция Сербии разблокировала перекрытые протестующими студентами и сторонниками оппозиции трассы в Белграде.
Другие страны
30 июня 2025 г. 10:46
МВД Сербии: Полиция разблокировала перекрытые протестующими трассы в Белграде

Полиция Сербии разблокировала перекрытые протестующими студентами и сторонниками оппозиции трассы в Белграде.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

"Полиция ночью устранила все препятствия на трассах в Белграде, движение транспорта нормализовано. Полиция действовала высокопрофессионально, множество лиц задержано за нападения и оскорбления полиции и нарушение общественного порядка. Одна полицейская машина повреждена", - говорится в сообщении МВД.

Протестующие в Сербии студенты сообщили в соцсетях в ночь на понедельник о блокировании дорог и транспортных развязок в 24 точках в Белграде и 18 городах страны.

В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.

Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya DİN: Polis Belqradda etirazçıların bağladığı yolları açıb

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