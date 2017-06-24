МВД Саудовской Аравии заявило, что теракт в Мекке готовили за рубежом

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Саудовское МВД заявил, что подготовкой теракта в Мекке занимались за рубежом, а его целью была дестабилизация безопасности и стабильности в стране.

Как передает Report, об этом сoобщает официальное агентство новостей SPA.

Ранее в пятницу сообщалось, что службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке — главная святыня исламского мира, в центре которой находится Кааба. Готовившийся совершить теракт был блокирован в жилом здании и после перестрелки с силовиками подорвал здание, пострадали шесть иностранцев и пять правоохранителей. Пять человек были задержаны.

"Террористическая сеть, планы которой были сорваны, нарушила всякую святость, покусившись на Заповедную мечеть. Они исполняли планы, управляемые из-за рубежа и нацеленные на то, чтобы нарушить безопасность и стабильность страны", - передает агентство заявление МВД.