​МВД Саудовской Аравии сообщило о предотвращении теракта близ Мекки

Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Саудовские силовики предотвратили теракт у отдела полиции в районе Эт-Таиф близ Мекки, в перестрелке погиб один сотрудник силовых структур.

Как передает Report, об этом сообщает государственный канал "Аль-Ихбария" со ссылкой на МВД королевства.

Как сообщил представитель МВД, двое неизвестных ночью пытались проникнуть на парковку рядом с отделом. Заметив силовиков, злоумышленники открыли огонь, а затем скрылись на машине в направлении горных деревень. Там их удалось найти и окружить. В ходе операции удалось изъять пояс смертника и взрывчатые вещества. В перестрелке погиб рядовой Саид аль-Хариси.

В последние дни органы безопасности Саудовской Аравии проводили активные операции по поимке и ликвидации лиц, причастных к прошлым терактам в стране.