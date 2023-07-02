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МВД Польши заявило о дополнительной отправке 500 силовиков на границу с Беларусью

МВД Польши заявило о дополнительной отправке 500 силовиков на границу с Беларусью Власти Польши приняли решение отправить на границу с Белоруссией 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений.
Другие страны
2 июля 2023 г. 17:42
МВД Польши заявило о дополнительной отправке 500 силовиков на границу с Беларусью

Власти Польши приняли решение отправить на границу с Беларусью 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Мариуш Каминьский в Twitter.

"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я принял решение об укреплении наших сил группой 500 сотрудников полиции из отдела профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений", - написал он.

Министр указал, что эти силы "присоединятся к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военнослужащих, обеспечивающих безопасность на этой участке границы Польши".

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Версия на азербайджанском языке Polşa Belarusla sərhədə əlavə 500 polis göndərir

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