МВД Польши заявило о дополнительной отправке 500 силовиков на границу с Беларусью

Власти Польши приняли решение отправить на границу с Беларусью 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений.
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"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я принял решение об укреплении наших сил группой 500 сотрудников полиции из отдела профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений", - написал он.
Министр указал, что эти силы "присоединятся к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военнослужащих, обеспечивающих безопасность на этой участке границы Польши".