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МВД Польши заявило, что страна не будет принимать нелегалов по новому пакту ЕС о миграции

МВД Польши заявило, что страна не будет принимать нелегалов по новому пакту ЕС о миграции Польша всеми возможными способами будет противиться приему нелегальных мигрантов в рамках нового миграционного пакта Евросоюза.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 16:00
МВД Польши заявило, что страна не будет принимать нелегалов по новому пакту ЕС о миграции

Польша всеми возможными способами будет противиться приему нелегальных мигрантов в рамках нового миграционного пакта Евросоюза.

Как передает Report об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский в эфире радиостанции Radio Zet.

"Мы не согласимся на принудительное перемещение [нелегальных мигрантов из других стран ЕС в Польшу]. <…> Будем использовать все возможные механизмы для того, чтобы освободить Польшу от этого", - сказал он. Кервиньский уточнил, что Польша, в случае вступления документа в силу в нынешнем виде, будет пытаться использовать размещение беженцев из Украины в стране для того, чтобы не принимать новый поток нелегалов из других государств сообщества.

По данным испанского председательства в Совете ЕС, Евросоюз накануне достиг политического соглашения по пакту о миграции и предоставлении убежища. Инициатива все еще должна получить официальное одобрение Европарламента и членов сообщества.

Ожидается, что новые правила положат конец многолетним переговорам по усилению солидарности между членами ЕС, которые в силу географического положения принимают разное число мигрантов.

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