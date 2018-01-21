МВД Польши раскритиковало планы строительства в стране исламского центра на средства Эр-Рияда

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзинский в своём Twitter раскритиковал планы строительства в городе Белосток Центра мусульманской культуры и образования на средства Саудовской Аравии.

Как передает Report, "Я поручил ответственным департаментам в МВД следить за этим вопросом", - написал он.

Он также отметил, что культурно и географически отдалённая Саудовская Аравия не должна поддерживать польских татар, которые могут рассчитывать на поддержку своей родины.