МВД: перед референдумом в Каталонии закрыты большинство избирательных участков

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Испанская полиция закрыла большинство избирательных участков перед проведением референдума по вопросу о независимости в Каталонии.

Как передает Report, об этом сообщают в МВД Испании.

Как пишет La Vanguardia, все помещения, в основном школы, где должно пройти голосование, заняты полицейскими - 1,3 тысячи. В еще 900 зданиях находятся сторонники референдума, они заняли их до приезда Гражданской гвардии.

Напомним, власти Каталонии намерены провести референдум 1 октября. Однако Мадрид не признает законность проведения голосования.